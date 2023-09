Panarea, impresa di un barcone: con mare forza 5-6 trasporta turisti bloccati da giorni. E a Vulcano nave ferma per un guasto

Aliscafi e navi non viaggiano per le isole minori e un barcone di una decina di metri collega Lipari fino a Panarea per permettere a sei turisti di raggiungere la piccola isola delle Eolie dove alloggiavano.

I vacanzieri si erano recati a Lipari ieri ma erano rimasti bloccati per il mare agitato. Poi stamane il mare è diventato ancora più grosso e l’isolamento è continuato.

A questo punto pur di rientrare a Panarea hanno interpellato l’armatore Angelo Mollica che con molto coraggio ha sfidato le onde alte oltre due metri e ha raggiunto l’isola.

Al porto di San Pietro non ha potuto fare operazione per la forte risacca e allora si è trasferito nella rada di Drautto dove ad attendere c’era un gommone che ha trasbordato in spiaggia i vacanzieri felici e contenti, anche se certamente non dimenticheranno il viaggio avventuroso per i continui colpi di mare che ha sballottato a più non posso l’imbarcazione.

Se le isole minori sono ancora isolate aliscafi e navi hanno ripreso i collegamenti da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno.

Ma a Vulcano - dopo la nave «Pietro Novelli» bloccata per mezza giornata a causa di una avaria al largo di Acquacalda - stavolta è toccato al traghetto «Isola di Stromboli.

Era partito alle 14,30 da Lipari per Vulcano ma è rimasto bloccato in mezzo al mare. I marittimi hanno riparato il guasto e la nave è ripartita con due ore di ritardo verso Milazzo.

Frattanto, dopo l’annuncio dei 71 licenziamenti dei marittimi della Siremar impiegati nelle navi da e per le isole di Sicilia, il procuratore della Caronte&Tourist Isole Minori Tiziano Minuti ha convocato i rappresentanti sindacali della Filt Cgil, della Fit Cisl ed Uil Trasporti, la direzione provinciale del lavoro, gli assessorati regionali della mobilità e del lavoro per trattare «la procedura per la riduzione di personale».

La riunione avrà luogo venerdì alle 10 presso la sede di Messina della stessa società.Come è noto, dopo la richiesta dei licenziamenti dei marittimi, l’assessore regionale dei trasporti Alessandro Aricò ha indetto i bandi per i nuovi collegamenti con le isole minori.

La Siremar garantirà le linee fino al 30 di settembre.

Foto da notiziarioeolie.it