Nuovi incendio a Filicudi, le fiamme sfiorano le abitazioni

A Filicudi isola senza vigili del fuoco nuovo incendio a distanza di due settimane. E stavolta, secondo gli isolani è doloso. “Non si spiega diversamente – dicono – in una giornata di quasi isolamento dal mondo per il forte vento che soffia qualcuno, o piu’ di qualcuno, si è dato da fare per appiccare il fuoco”.

Le fiamme sono partite dal Timpone, la parte alta dell’isola e in poco tempo sospinte dalle folate di vento, si sono propagate fino ad avvicinarsi a qualche abitazione, tanto da danneggiare l’antenna. Subito sull’isola si sono attivati i carabinieri, i pochi uomini a disposizione del maresciallo, i giovani dell’isola e soprattutto i volontari della Protezione civile che ancora una volta si sono confermati utilissimi. E con i pochi mezzi a disposizione stanno lottando per domare il fuoco e soprattutto per non far raggiungere le case limitrofe.

A Filicudi un incendio ben più vasto si era verificato lo scorso 20 agosto. In quella occasione da Lipari erano giunti i vigili del fuoco con la motovedetta della guardia costiera ed utilissimo si era rivelato l’intervento di un elicottero. Aveva interessato la parte alta di Val di Chiesa.

Foto e video notiziarioeolie.it