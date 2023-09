Il Tar promuove  al liceo una studentessa di Milazzo affetta da sclerosi multipla

Una ragazzina di Milazzo affetta da sclerosi multipla a Milano non è stata ammessa alla 3° classe di un liceo di Milano il padre fa ricorso al tar e viene ammessa.

Il ricorso era stato proposto da C.C., di Milazzo, ma trasferitosi a Milano, esercente la potestà genitoriale sulla minore A. C, rappresentato dagli avvocati Vincenzo La cava e Massimiliano Pantano, contro il ministero dell’istruzione, difeso dall’avvocatura dello Stato, l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia e provinciale di Milano e il liceo scientifico “Maffeo Vegio” che non si sono costituiti in giudizio.

Il ricorso era stato presentato per l’annullamento della delibera del consiglio di classe dello stesso liceo con la quale era stata disposta la non ammissione dell’alunna alla classe successiva. Il Tar della Lombardia ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha sospeso l’esecuzione della delibera di non ammissione alla classe successiva, con conseguente ammissione dell’alunna con riserva al terzo anno del liceo. Il merito del giudizio avrà luogo il 9 maggio 2024. Le spese sono state compensate.

Foto notiziarioeolie.it