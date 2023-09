Salina, chiuso un chiosco abusivo a Pollara

A Salina, nella spiaggia di Pollara tanto cara a Massimo Troisi chiuso un chiosco. Vendeva bibite e panini ma non aveva l’autorizzazione igienico sanitaria. L’accertamento è stato eseguito dai carabinieri di Santa Marina Salina e il sindaco di Malfa Clara Rametta ha disposto la chiusura.

A Pollara poi vi è stata una ricognizione della guardia costiera (delegazione di spiaggia di Santa Marina Salina) a seguito di segnalazioni dei bagnanti. Le boe che delimitavano il pericolo di crolli di pezzi del costone erano state danneggiate, probabilmente dalle mareggiate, e adesso si dovrà procedere a ricollocarle.

Nella calda estate eoliana sono stati anche una decina i locali colpiti dall'ordinanza del sindaco di Lipari Riccardo Gullo. Diversi hanno dovuto chiudere i battenti per la musica assordante nel cuore della notte, altri perché vendevano prodotti oltre l’orario consentito, in qualche altro locale è stata vietata la musica per quindici giorni. I controlli a Panarea, Lipari e Vulcano. Tra Panarea e Lipari due locali notturni hanno fatto ricorso al Tar di Catania per richiedere la sospensiva ma non è stata accordata ora si attende il merito.

Foto notiziarioeolie.it