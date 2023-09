Torregrotta, precipita da un ponteggio: operaio muore sul colpo

Incidente sul lavoro a Scala Torregrotta, in provincia di Messina: un uomo di 54 anni, M.T, ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponteggio. La struttura su cui stava lavorando si trovava in una proprietà privata nella zona che confina con Valdina. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto accertare il decesso dell'uomo: l'impatto con il suolo si è rivelato violentissimo ed è morto sul colpo.

Sul luogo del tragico incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. In corso le indagini e gli accertamenti sulla situazione lavorativa dell'operaio: bisognerà infatti verificare la presenza o meno di tutti i requisiti di sicurezza.

Il 3 settembre un altro operaio ha perso la vita in seguito a un incidente simile: a Sant'Elisabetta, in provincia di Agrigento, un 42enne è precipitato da un'impalcatura in via Aldo Moro. Dopo un volo di sei metri le ferite si sono rivelate gravissime e, anche in questo caso, l'intervento dei sanitari non è riuscito a salvarlo.