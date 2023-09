Messina, incidente in tangenziale: ferita una 20enne, oltre due chilometri di coda

Un incidente nella tangenziale di Messina ha paralizzato il traffico questa mattina lungo la careggiata sud-nord. Una donna di 20 anni, a bordo della propria auto, una Peugeot, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo all'interno della galleria San Giovanni, tra gli svincoli di San Filippo e Gazzi, ed è finita contro la parete. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure del caso e l'hanno trasportata al Policlinico per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polstrada e i mezzi di soccorso per liberare la strada e far defluire tutti i mezzi che, vista l'ora di punta, si sono incolonnati in direzione Nord. Oltre due i chilometri di coda.