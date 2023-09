Milazzo, bimba rischia di precipitare dal balcone: salvata dai poliziotti

E' salita su una sedia e si è affacciata al balcone, sporgendosi e rischiando di precipitare. E' salva per miracolo una bambina di Milazzo: è stata notata appoggiata sulla ringhiera da un uomo che abita nella zona e che ha lanciato l'allarme al 112. Alla piccola era caduto un quaderno nel vuoto, lei stava pericolosamente cercando di recuperarlo, sfiorando la tragedia. La polizia è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti e ha raggiunto l'appartamento in cui si trovava la madre.

La donna era in un'altra stanza, impegnata al telefono e non si era accorta di nulla. Intanto un agente ha raggiunto il terrazzo condominiale per intervenire nel caso fosse impossibile entrare nell'abitazione ed è riuscito ad attirare l'attenzione della piccola, poco dopo messa al sicuro dal collega che era nell'appartamento. Una storia a lieto fine, ma che avrebbe potuto avere un epilogo peggiore, proprio come è già successo a Palermo il 28 luglio.

In quel caso una bambina di quattro anni è precipitata dal balcone al primo piano di una palazzina di corso dei Mille ed è stata ricoverata in condizioni gravissime. Soltanto dopo un mese, coma farmacologico compreso, la situazione è lentamente migliorata. La piccola è infatti stata recentemente trasferita in un centro di riabilitazione a Roma per un percorso volto al recupero neurologico e fisico. A Marsala, invece, il 4 luglio è caduta da un balcone la piccola Greta, anche lei quattro anni. In quel caso la bambina non ce l'ha fatta: le ferite si sono rivelati fatali.