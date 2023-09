Sequestrati beni per oltre 270 mila euro a un esponente della mafia barcellonese

I carabinieri del Ros hanno dato attuazione ad un provvedimento di sequestro beni emesso dal Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale antimafia, nei confronti di Salvatore Calcò Labruzzo, appartenente alla famiglia mafiosa barcellonese.

L’uomo nel processo scaturito dall’operazione «Gotha» sulla mafia messinese che aveva disarticolato il sodalizio mafioso dei Barcellonesi, è stato condannato all’ergastolo per associazione mafiosa, omicidi ed estorsioni. Il sequestro, finalizzato all’eventuale futura confisca dei beni, tutti intestati ai familiari dell’uomo, ha riguardato un villino su più piani di oltre 200 metri quadri e numerose particelle censite al catasto dei terreni del comune di Francavilla di Sicilia: per un valore complessivo stimato in oltre 270.000 euro.