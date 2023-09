Personale indisponibile per malattia, non parte un treno a Messina: protesta dei pendolari

Personale indisponibile per malattia e il treno non parte. E' successo questa mattinata a Messina, dove il treno 12853 verso S.Agata delle 5.01 oggi non è stato effettuato per indisponibilità del personale. Dunque, passeggeri a terra e abbastanza increduli, anche se, precisa l'azienda, hanno potuto effettuare la corsa col treno successivo, circa 40 minuti dopo, con un altro treno che ha effettuato delle fermate speciale, ma i pendolari hanno protestato lo stesso per una situazione sicuramente eccezionale ma che ha comunque comportato di disagi.

Un altro treno, il 5350 Palermo-Messina, ha terminato la corsa a Sant'Agata di Militello anche qui per indisponibilità del personale, e hanno utilizzato il 12858 Sant'Agata-Messina .