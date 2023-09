Barcellona Pozzo di Gotto: vasto incendio in collina, fiamme vicino alle abitazioni

Bruciano le colline del comune di Acquaficara, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Da ieri sera e fino a questa mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati, per oltre 10 ore, nello spegnimento del vasto rogo che in alcune zone è arrivato a lambire le abitazioni. Panico tra gli abitanti, molti dei quali sono stati costretti a lasciare le case. Il fuoco era alimentato dal forte caldo e vento di scirocco.

Sul posto le squadre del distaccamento di Milazzo e di Messina Nord, oltre alla Forestale regionale e alla protezione civile. I pompieri si sono occupati dello spegnimento dei vasti roghi e della messa in sicurezza delle case minacciate dall'incendio. Salvato un maneggio con 10 cavalli. Tutta l’area coinvolta è stata bonificata. Si contano danni per decine di ettari di terreno bruciati. Salvato un rifugio per cani.

La provincia di Messina è una delle tre sotto stretta osservazione per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre, per quanto riguarda il rischio incendi e ondate di calore.