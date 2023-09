Incidente tra quattro auto sulla Messina-Palermo: un ferito, traffico bloccato per due ore

Quattro auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt per più di due ore. E' il bilancio di un incidente che si è verificato sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Messina e Giostra, in direzione Palermo, il Corsorzio autostrade siciliane ha consigliato l’uscita allo svincolo Boccetta per evitare le code e rallentamenti, ma durante la fase dei soccorsi la circolazione ha ugualmente subito fortissimi rallentamenti, con automobilisti bloccati in direzione di Palermo inferociti.

"In questo tratto si verificano sempre incidenti - dice Nunzio Tricomi - ormai bisogna sperare di essere fortunati e di riuscire a percorrerlo senza disagi. E' molto trafficato tutti i giorni dell'anno, ma c'è chi sfreccia e fa sorpassi azzardati". Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il ferito, in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto.