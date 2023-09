Lipari, incendio a Quattropani: lambite alcune abitazioni

Notte di fuoco a Quattropani e tanta preoccupazione tra gli abitanti. Le fiamme si sono sviluppate nella serata di ieri (20 settembre) dopo le 23 lungo la strada che conduce al Santuario di Chiesa Vecchia dove da qualche settimana vi erano stati i festeggiamenti per la Madonna della Catena.

Hanno anche lambito alcune abitazioni. Per gli isolani non ci sono dubbi "si è trattato di un incendio doloso". Anche perché il fuoco è stato appiccato in vari punti della località.

Intervenuti i vigili del fuoco, il responsabile della protezione civile Nico Russo con alcuni volontari, tra i quali il sempre presente Alessandro Errico, e numerosi cittadini. Il loro intervento è stato provvidenziale e con l'ausilio di pale si son dati un gran da fare per tenere a bada il rogo ed evitare che raggiungesse alcune abitazioni.

Dure le accuse di alcune signore: Katia Cortese: "Ce la siamo vista brutta, ma grazie a mio marito Alessandro Merlino ed a tutti gli amici che si sono prodigati, Giovanni Paino, Gaetano e Rossella Saltalamacchia, l'assessore Lucy Iacono, Nico Russo ed Alessandro Errico della Protezione civile si è evitato il peggio". "Nottata movimentata sicuramente per alcuni irresponsabili - aggiunge la signora Maria Biviano - un grazie di cuore ad Alessandro Merlino e Giovanni Paino per il pronto intervento. Meno male che c'erano loro...".

