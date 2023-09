Lipari, una turista in ospedale per una caduta nella stradina di Ghiozzo

A Lipari nuovo incidente ad una turista che finisce in ospedale per una caduta nella stradina di Ghiozzo che conduce alle ex spiagge bianche di pomice. Gli abitanti “quando si metterà in sicurezza”.

La donna con altre due persone da Canneto-Calandra stava attraversando il sentiero di Ghiozzo come accorciatoia per godersi lo spettacolo delle ex spiagge bianche e fare un tuffo nel mare trasparente di Papisca.

Ma nella discesa battezzata “maledetta” è scivolata riportando una forte contusione alla caviglia. Richiesto l’intervento del 118, la donna ha atteso circa un’ora e nel frattempo si sono mobilitati i vicini di casa che le hanno portato ghiaccio da mettere nella ferita. Nel frattempo è giunto il personale del 118 con barella che a piedi ha trasportato la malcapitata turista per un breve tragitto fino all’ambulanza parcheggiata a Calandra. E da lì la corsa al pronto soccorso.

Ma nella stradina si registra il malumore degli isolani. “Anche in questa estate – dicono – sono stati una decina i turisti caduti. Abbiamo richiesto un intervento delle autorità preposte ma fino ad ora non c’è stato. Eppure basterebbe sostituire sei mattonelle che nel tempo sono divenute scivolose o quanto meno mettere un cartello con la scritta “pericolo”.

Foto video notiziarioeolie.it