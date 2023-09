Santo Stefano di Camastra, investe un pedone e non lo soccorre: indagini

Incidente a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. Un imprenditore edile è stato investito in via Nuova da un pirata della strada, che si è allontanato senza dare nessun soccorso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, l'uomo sta attraversando la strada quando è stato centrato in pieno dalla vettura, una Ford scura, che ha continuato il suo cammino come se nulla fosse. L'imprenditore ha riportato una brutta botta al ginocchio e, incapace di rialzarsi e camminare, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Mistretta. Testimoni avrebbero visto l'investimento e riferito tutto ai carabinieri. Indagini in corso.