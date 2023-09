Accusato di due rapine, arrestato a Messina

La polizia ha arrestato un messinese di 39 anni per aver compiuto due rapine, armato di coltello, in due distinti esercizi commerciali in zona Giostra a Messina. I fatti risalgono al 13 e 14 agosto scorso. In entrambi i casi l’uomo ha rapinato due pasticcerie minacciando i titolari con un coltello e facendosi consegnare complessivamente 550 euro. Le indagini, svolte da personale della squadra mobile, grazie all’acquisizione delle immagini riprese da diversi impianti di videosorveglianza hanno consentito di identificare il presunto autore.