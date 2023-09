Lipari, frana nella notte il costone di Monte Rosa

Frana nella serata di ieri a Monte Rosa per fortuna senza conseguenze.

L'allarme lo hanno lanciato alcuni abitanti di Serra che hanno avvertito il rumore relativo alla caduta di pietre.

Le prime verifiche sono state fatte dalla guardia costiera considerato che hanno interessato la località vicino alla loro sede di Pignataro. Con la motovedetta hanno visionato il costone interessato lato mare accertando che in zona non vi erano diportisti ancorati.

Intervenuti per verifiche anche i vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono state conseguenze per isolani, diporti e natanti.

A Lipari visto il tempo bello sono ancora numerosi diportisti che frequentano l’arcipelago. A mare si arrivano anche diversi velieri e caicchi che organizzano escursioni e gite nelle sette isole.

Sono ormai sempre piu’ numerosi alle Eolie i tratti di mare interessati dal rischio di crollo di massi, ove è anche vietato recarsi in spiaggia e ancorarsi con la barca. Tra questi anche Valle Muria e Praia Vinci a Lipari, così come in altre zone delle isole dell’Arcipelago.

Foto notiziarioeolie.it