Sequestrata una discarica abusiva a Caronia

In una zona rurale demaniale, non facilmente accessibile in contrada Fiumara di Caronia (Me), i carabinieri hanno scoperto, ieri pomeriggio, una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, con rifiuti speciali e non, in gran parte coperti dalla vegetazione.

Trovati svariati materiali ferrosi e di risulta edile, vernici, parti meccaniche con sversamento di oli e liquidi sparsi sul terreno e altro ancora. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.