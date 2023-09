La rissa a Vulcano, individuati sei giovani

Per la rissa nella “movida” di Vulcano, avvenuta la scorsa estate, i carabinieri hanno denunciato sei giovani turisti che ora rischiano anche il Daspo.

Sono stati difatti identificati e segnalati alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per gli scontri avvenuti nella notte del 16 agosto scorso nell’isola delle Eolie.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e sentendo alcuni testimoni, un alterco tra due giovani, scaturito per futili motivi tra due giovani, si è trasformato in rissa coinvolgendo altri ragazzi. Tra i responsabili identificati, due sono stati deferiti anche per il reato di lesioni personali.