Tamponamento a catena sulla Messina-Palermo: tre feriti, code e rallentamenti

Ancora un incidente stradale lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo in direzione della città peloritana, nel tratto Villafranca- Boccetta. A scontrarsi tre automobili, i cui occupanti sono rimasti feriti. L'incidente si è verificato all'uscita della galleria Telegrafo in direzione Boccetta in un tratto a doppio senso di circolazione.

Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto le ambulanze e la Polstrada. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Inevitabilmente si sono formate lunghe code e rallentamenti ed è stato creato un senso unico alternato. I mezzi sono rimasti incolonnati in entrambe le direzioni per diverse chilometri.

La Polstrada ha gestito il traffico veicolare. Soltanto dopo la rimozione delle vetture e la messa in sicurezza dei mezzi, la circolazione sarà ripristinata.