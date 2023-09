A Brandizzo musiche e rombo di moto ai funerali di Kevin, l'operaio messinese ucciso dal treno in corsa

«Te ne sei andato e hai lasciato solo ricordi belli. Ci mancherà tutto di te, Kevin: non morirai mai finché sarai nel cuore di tutti noi. Ovunque tu sia, il nostro bene arriverà fin lì».

È l’ultimo messaggio che hanno voluto rivolgere in chiesa gli amici di Kevin Laganà, l’operaio di 22 anni, messinese, morto a Brandizzo i cui funerali si sono svolti questa mattina nel duomo di Vercelli.

La funzione religiosa, officiata da monsignor Giuseppe Cavallone, è terminata con l’Ave Maria eseguita dal vivo, davanti al feretro, dal cantante Gianni Pirozzo. All’uscita dalla chiesa fuochi d’artificio, fumogeni e motociclette accese; tante persone si sono strette attorno a papà Massimo e al fratello Antonino, che indossavano una maglietta con il volto del 22enne morto.

«C’è un prima e un dopo - ha detto don Massimo Bracchi durante l’omelia -; il prima è il tempo dell’oscurità e della morte, il dopo è il tempo di una nuova umanità. Ora dovete riprendere a vivere, non possiamo rimanere prigionieri delle cose di prima: Kevin vi ripeterebbe questo, di continuare a volergli bene ma continuare a vivere». (

All’arrivo al Duomo di Vercelli una folla ha accolto il feretro, in una bara bianca, di Kevin Laganà, la più giovane vittima tra gli operai uccisi da un treno a Brandizzo (Torino) il 30 agosto.

Moltissimi i giovani in sella a decine di moto accese all’arrivo della bara. Palloncini liberati in cielo e applausi mentre su un maxi schermo trasmetteva i tiktok di Kevin. Canzoni di Irama, «Ovunque sarai» e di Elisa, «Promettimi». Presenti parenti degli altri operai morti e Chiara Gribaudo, presidente della Commissione d’Inchiesta della Camera dei Deputati sulla condizioni del lavoro in Italia, e l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino.

«Doverosa la nostra presenza qui, oggi ai funerali in segno di vicinanza delle istituzioni alla famiglia di Kevin e delle altre vittime». Lo sottolinea Chiara Gribaudo, presidente della Commissione d’Inchiesta della Camera dei Deputati sulla condizioni del lavoro in Italia, presente a Vercelli ai funerali di Kevin Laganà, la vittima più giovane della strage di Brandizzo.