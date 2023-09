Lipari, bomba d’acqua con tromba marina: yacht bloccato al largo

A Lipari prima la bomba d’acqua, poi la tromba marina al largo dei faraglioni con uno yacht di turisti nel tratto di mare ma per fortuna senza conseguenza se non un po' di agitazione tra i diportisti.

«Ma tutto è bene – hanno commentato appena rientrati in porto – ciò che finisce bene».

Alle Eolie non pioveva da almeno sei mesi e tutta in una volta si è scatenata la pioggia abbondante che era desiderata soprattutto dai coltivatori di alberi d’ulivo in attesa di raccoglierli dopo essere stati «bagnati».

La cosa strana – dicono alcuni abitanti - è che nella maggiore isola dell’Arcipelago ha piovuto solo nel centro e non nelle borgate decentrate».

In prossimità del porto di Sottomonastero, ancora una volta ha allagato la via Tenente Mariano Amendola con difficoltà per isolani e negozianti ad uscire da casa e dai locali. Invocato un intervento risolutivo perché il fenomeno della strada «sott’acqua» va ormai avanti da anni. La tromba marina c’è stata al largo dei faraglioni. Esattamente a Fontanelle, zona sotto le terme di San Calogero.

«Per fortuna – ha commentato Enzo Silvestro che dalla villa di Quattrocchi ha assistito alla scena - senza conseguenze per uno di turisti che era a pochi metri…».

Foto e video notiziarioeolie.it