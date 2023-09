Palermitano muore mentre fa body rafting nell'Alcantara, in salvo altre tre persone

Tragedia alle Gole di Alcantara, nel territorio di Francavilla di Sicilia. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito. La vittima stava facendo body rafting lungo il fiume in compagnia di alcuni amici. L’incidente, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuto in una zona a monte del corso d’acqua.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero Drago 146 proveniente da Catania: la zona è impervia e non è stato possibile raggiungerla via terra. In azione anche altre due squadre e i sommozzatori del comando provinciale di Messina. A perdere la vita Fabio Valentino un uomo di 58 anni di Palermo: il decesso è avvenuto per annegamento. Insieme a lui c’erano altre tre persone che sono state messe in salvo e ascoltate dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Il gruppo indossava le classiche mute e attrezzatura da arrampicata. L'escursione era partita da contrada Larderia, vicino alla centrale idroelettrica dell'Enel, ma è finita in tragedia poco dopo. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Nella stessa zona a dicembre 2022 era morto annegato un sedicenne.