Paura sull'autostrada Messina-Palermo: auto va a fuoco, salvi marito e moglie

Paura sull'autostrada A20 Messina-Palermo, dove un'auto è improvvisamente andata a fuoco. E' successo all'interno della galleria Calavà, in direzione Palermo, vicino allo svincolo di Brolo. Sul mezzo viaggiavano marito e moglie: dopo aver notato il fumo sono subito usciti dalla macchina che nel giro di pochi minuti è stata completamente avvolta dalle fiamme. La coppia si è allontanata appena in tempo, riuscendo così a mettersi in salvo. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Sant’Agata Militello e una pattuglia della sezione di Messina. Il fumo ha invaso la galleria e limitato la visibilità agli altri automobilisti, ma la polizia ha gestito la viabilità e non si sono verificati incidenti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, accertamenti in corso su cosa abbia provocato l'incendio.

Il 9 settembre un altro mezzo era andato a fuoco sulla Messina-Palermo. In fiamme un furgone subito dopo la galleria Telegrafo, in direzione Palermo. L'incendio l'aveva completamente distrutto, a provocarlo era stato un cortocircuito.