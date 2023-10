Inseguimento da film a Messina: l'auto della polizia si schianta contro il muro

Stavano per rubare uno scooter, ma gli agenti a bordo di una volante si sono accorti dei loro movimenti. Ha così preso vita un inseguimento da film lungo la Panoramica di Messina, terminato con lo schianto dell'auto della polizia contro un muretto di recinzione, ma anche con il fermo di uno dei due giovani.

Momenti concitati, durante i quali i due ragazzi a bordo di una moto da cross hanno cercato di fare perdere le proprie tracce ad ogni costo. Prima lo slalom tra le auto nel traffico, poi le manovre per mettere in difficoltà gli agenti, che durante il lungo inseguimento sono usciti fuori strada. Anche uno dei ragazzi che era alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è così stato bloccato e portato in caserma, mentre il suo complice è riuscito a scappare e le ricerche per rintracciarlo sono tuttora in corso.

Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, mentre sono in corso gli accertamenti sul mezzo utilizzato dai due ragazzi per la fuga, abbandonato sul luogo dell'incidente.