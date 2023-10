Incidente al ritorno da una festa, sedicenne di Castel di Lucio in gravissime condizioni

Incidente nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 176 che da Pettineo porta a Castel di Lucio, sui Nebrodi. Un giovane di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Messina, dove è arrivato in elisoccorso dall'ospedale San Salvatore di Mistretta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane stava tornando a casa da una festa quando, intorno alle 3 di notte, è rovinosamente caduto mentre era in sella al proprio ciclomotore.

L'impatto con l'asfalto è stato tremendo, e il ragazzo è rimasto a terra privo di sensi fino a quando un'autista lo ha notato, soccorso e chiamato il 118. Il sedicenne è arrivato in ambulanza all'ospedale della vicina Mistretta, dove i medici, capendo la criticità della situazione, hanno immediatamente disposto il trasferimento in eliambulanza. Il minore, che ha riportato importanti traumi a livello cranico e polmonare, è ricoverato in rianimazione e la sua prognosi è riservata.