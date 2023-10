Messina, scappa dall'ospedale Papardo: i carabinieri avviano le ricerche

Giallo a Messina. Un uomo è scappato dall'ospedale Papardo dove era in osservazione, in attesa di cure specifiche, facendo perdere le proprie tracce. Si tratta della stessa persona che domenica scorsa è andato in escandescenze dopo un incidente in autostrada bloccando il traffico lungo l’A20, vicino l’uscita dalla galleria Baglio, in direzione Messina.

L’uomo era in stato confusionale. Sul posto è giunta un'ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Papardo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno provveduto a segnalare l'uomo che ha danneggiato diverse automobili oltre a bloccare la circolazione sulla tangenziale.

L'uomo si trovava all'ospedale Papardo ma ieri sera si è allontanato. A dare l'allarme sono stati i sanitari del nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche.