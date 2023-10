Castell'Umberto, travolto da un ramo mentre taglia la legna: muore a 30 anni

Un incidente mortale si e verificato nelle campagne del paesino dei nebrodi. A perdere la vita un uomo del luogo, Carmelo Monastra, 30 anni, che stava tagliando della legna: sembrerebbe che un ramo gli sia finito addosso, causandone la morte.

Sul posto un ambulanza del 118 e l'elisoccorso per la gravità delle ferite riportate. Lo stesso mezzo aereo è ripartito vuoto, visto il decesso dell'uomo. Presenti i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale avvenuto intorno alle 11 della mattinata.