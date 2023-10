Incidente a Milazzo, 39enne si schianta con la moto contro un muro: è grave

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Milazzo. Un 39enne in sella alla propria moto, una Suzuki GS 750, stava percorrendo la strada provinciale che conduce a Capo Milazzo quando, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, andandosi a schiantare contro il muro di contenimento laterale e finendo violentemente a terra.

Gli automobilisti che procedevano nella stessa direzione hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno soccorso l'uomo e, in considerazione delle ferite riportate, hanno contattato l'elisoccorso. Il velivolo ha caricato il 39enne e lo ha trasportato al Policlinico di Messina: è molto grave.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi del caso e gestire il traffico. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.