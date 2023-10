Messina, auto a fuoco mentre è in marcia: il conducente riesce a salvarsi

L’auto va a fuoco e il conducente riesce appena in tempo a mettersi in salvo. E’ successo sull'autostrada A20 Messina-Palermo, dove un automobilista ha vissuto momenti da incubo. Prima il fumo, poi le fiamme: all'altezza del viadotto Ritiro l'incendio ha rapidamente avvolto il mezzo, ma l'uomo alal guida è riuscito a lasciare il veicolo e a chiedere aiuto.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Messina del distaccamento Nord, la polizia stradale e operatori del Cas, il consorzio autostrade siciliane. L'auto è stata trovata letteralmente carbonizzata. Per precauzione sul luogo dell'incendio è anche giunta un'ambulanza del 118: il conducente era in stato di choc, ma non ha riportato ferite. In corso gli accertamenti per risalire all'origine delle fiamme, ma in base a una prima ipotesi, a provocare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito.