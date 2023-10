Inferno di fuoco a Villafranca Tirrena, fiamme nel centro abitato: riaperta l'autostrada

Ore infernali in provincia di Messina in seguito agli incendi. I roghi che si sono sviluppati nella zona di Villafranca Tirrena si sono estesi raggiungendo le aree a ridosso delle carreggiate dell'A20. E' stato necessario chiudere il tratto dell'autostrada tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno messo a rischio anche le aree di servizio lungo le arterie autostradali, alcuni automobilisti, all'alba, si sono ritrovati a dover attraversare lunghi tratti tra le fiamme.

Il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, ha deciso di chiudere tutte le scuole: "Vista la gravissima situazione in cui si trova il nostro territorio, nella giornata di oggi 20 ottobre, tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile) rimaranno chiuse. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma la situazione è davvero critica. Seguirà ordinanza”, ha fatto sapere. Le fiamme sono nel frattempo divampate anche nel pieno cenro abitato e molti cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Danni a molti edifici e a tantissimi mezzi lasciati parcheggiati in strada, avvolti dalle fiamme.

Una situazione resa ancora più grave dalle difficoltà nei collegamenti: non solo l'autostrada, ma anche la strada statale è in tilt per il traffico paralizzato con inevitabili complicazioni nell'arrivo dei soccorsi.

È in corso in prefettura a Messina una riunione per il coordinamento soccorsi e l’assistenza alla popolazione interessata dagli incendi divampati nel territorio metropolitano. Già dalla tarda serata di ieri sono state attivate le componenti dell’unità di crisi a Villafranca Tirrena, Saponara, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Capo d’Orlando, San Piero Patti, Merì e Milazzo. Dalle prime ore del mattino sta operando su Villafranca Tirrena un canadair. È stata riaperta l’autostrada da Messina in direzione Palermo, e anche il tratto da Milazzo a Messina. Gli incendi non hanno interessato le linee ferrate, che stanno subendo ritardi per lo sciopero in corso. Si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a squadre di volontari attivate.