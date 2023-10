Un'altra notte d'inferno in provincia di Messina: i cittadini evacuati hanno dormito nelle chiese

Hanno trascorso la notte lontano dalle proprie case, circondate dalle fiamme. Un incubo senza fine nella provincia di Messina, da Villafranca Tirrena a San Piero Patti, dove il bilancio degli incendi continua ad essere drammatico. E' stato necessario disporre l'evacuazione di intere zone, come nei comuni di San Pier Niceto e il piccolo centro collinare di Condrò, dove i residenti hanno passato la notte nelle chiese più lontane dai roghi. Gravissimi i danni ad abitazioni e aziende, fugoni e auto parcheggiati ridotti in cenere.

Evacuate anche alcune aree di Castroreale, Caronia, Mistretta e Gioiosa dove il fuoco ha minacciato per diverse ore i centri abitati. A coordinare i soccorsi, la Prefettura di Messina dove è stato attivato il Ccs, ovvero il Centro coordinamento soccorsi. Nelle scorse ore per far fronte all'emergenza sono entrati in azione anche i volontari: “Considerato l’alto numero di incendi e le numerose criticità raccolte dal caposervizio territoriale di Messina - spiegano dalla protezione civile - e avendo sentito il comandante dei vigili del fuoco di Messina, è stato disposto l'intervento delle squadre antincendio di volontariato delle province di Catania, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento, Messina ionica sul versante messinese tirrenico, nei territori della fascia compresa da Gioiosa Marea a Villafranca Tirrenica, a supporto dei vigili del fuoco e della forestale Regionale”.

Risultano attivi ancora numerosi focolai, ma si spera nella pioggia. Dopo le alte temperature registrate negli ultimi giorni, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per sette province su nove in Sicilia (escluse Siracusa a Ragusa), a causa, si legge nell'ordinanza, del persistere di venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte. Oggi, sabato 21 ottobre, e per le successive 18-24 ore, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, specie settori settentrionali dell'Isola. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.