Il Tar ha deciso: gli undici studenti di Spadafora dovranno rifare la prova orale della Maturità

Gli esami orali della Maturità per gli alunni di una classe del liceo scientifico Galileo Galilei di Spadafora sono da rifare. A stabilirlo è il Tar Catania, che ha completamento rigettato nel merito il ricorso presentato dagli alunni, con sentenza breve.

Si dovranno quindi rifare gli esami orali essendo state accertate gravi irregolarità. Il caso si è aperto dopo che la famiglia di una studentessa, che ha frequentato la classe in questione, difesa dall'avvocato Maria Chiara Isgrò, ha deciso di presentare ricorso a seguito degli esiti finali della Maturità. A sua volta, l’Ufficio scolastico regionale aveva disposto un'ispezione che ha rilevato alcune significative irregolarità, che hanno convinto l’amministrazione scolastica ad emanare un provvedimento di annullamento delle prove orali dell’esame.

L'Ufficio scolastico regionale aveva anche fissato in un primo momento la data dell'esame: il 20 settembre. Chiamati a (ri)sostenere la prova undici studenti dell'indirizzo linguistico del liceo Galilei, davanti a una commissione completamente diversa da quella precedente. Ma la decisione ha provocato un altro ricorso, stavolta degli studenti ai quali l'esito della Maturità andava bene. Il Tar di Catania, di fronte al ricorso, ha sospeso il provvedimento dell'Usr, in attesa di esaminare il caso nel merito. Adesso è arrivata la decisione del Tar: respinto il ricorso, l'esame è da rifare. Non si sa se gli studenti impugneranno la sentenza.