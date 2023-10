Barcellona Pozzo di Gotto, trovati cellulari e droga in carcere: sequestrati

Nuovo sequestro di cellulari e droga in un carcere siciliano. Dopo Enna, le perquisizioni hanno dato esito positivo all'interno delle celle della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove la polizia penitenziaria ha trovato sostanze stupefacenti e telefonini. In base ai primi accertamenti sarebbero stati introdotti in carcere durante l'ora dedicata all'attività sposrtiva dei detenuti, probabilmente lanciati dal muro di cinta che si affaccia su un'area di campagna. Tutte le verifiche del caso sono in corso.

Il caso di Enna soltanto due giorni fa: durante i controlli e le perquisizioni di alcune cella si sono verificati anche momenti di tensione tra gli agenti e i detenuti. L'operazione era scattata dopo l'individuazione di alcune persone che recapitavano la droga dentro il carcere con un drone. Ma le indagini hanno fatto venire a galla molto di più: l’operazione è infatti stata estesa anche all’esterno della casa circondariale e sono state effettuate perquisizioni anche nelle abitazioni di alcuni parenti dei detenuti. La moglie di uno di loro aveva perfino preso in affitto una casa nei dintorni del carcere di Enna.