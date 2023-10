Isole Eolie, ancora un'avaria blocca una nave Siremar

Dopo la Laurana, nuova avaria per una nave della Siremar alle isole Eolie con le proteste degli isolani che erano a bordo (tra questi anche una donna in gravidanza) per i continui disservizi. E’ accaduto nel cuore della notte alla Antonello da Messina. La nave era partita alle 21 da Milazzo diretta a Vulcano a Lipari con isolani e turisti a bordo, oltre che diversi mezzi pesanti e auto. Da Milazzo a Vulcano la navigazione era stata tranquilla nonostante il mare alquanto agitato.

Giunta a Vulcano c’è stata l’avaria con il malumore della gente. Informati la guardia costiera ed i piloti, il tenente di vascello dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari Mario De Bellis ha inviato la motovedetta, così come il comandante Gaetano Saltalamacchia ha “dirottato” la pilotina per dare assistenza al traghetto della Siremar. La nave così a velocità ridotta ha proseguito il viaggio verso Lipari dove invece delle 23,30 è giunta con 90 minuti di ritardo, quando è attraccata nella banchina di Sottomonastero dove è rimasta per i primi accertamenti. Sospesa la corsa straordinaria che doveva effettuare per Panarea e Stromboli i cui abitanti sono privi di collegamenti da alcuni giorni.

Le isole comunque sono state raggiunte dagli aliscafi della Liberty Lines. La Laurana – come programmato – ha effettuato la corsa speciale per Alicudi e Filicudi isolate da alcuni giorni. Anche le due isole sono state raggiunte dai “veloci mezzi”.

Foto notiziarioeolie.it