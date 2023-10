Panarea tra i rifiuti, un guasto prima e il mare mosso dopo bloccano la nave

Panarea, l’isola dei vip, per 12 giorni è stata invasa dai rifiuti perché la nave adibita al trasporto dei camion ha avuto un guasto. E come se non bastasse la nave, dopo essere stata riparata, non ha potuto salpare per il maltemo. «La nave Green Lipari è riparata. Ha avuto il controllo da parte del Rina ma a causa del mare mosso non viaggia», dice l’assessore Gianni Iacolino. Non sono mancate le proteste di isolani e villeggianti per la spazzatura sparsa al porto di San Pietro (dopo il malumore è stata coperta con dei teli) e nelle viuzze. Addirittura cumuli di rifiuti si sono formati anche vicino al cimitero. Lo spettacolo più deleterio si ammira d’estate quando la mattina i grandi camion che arrivano al porto rimangono per ore per caricare tutta la spazzatura prodotta sull’isola che poi finisce come quella delle altre isole Eolie nella discarica di Catania.

Più volte si sono lamentati pure i turisti: «Veniamo accolti anche dai cattivi odori e con quel caldo (anche 40 gradi) si rischiano problemi igienico sanitari…». La storia va avanti da anni, tanto che ora abitanti e turisti invocano una risoluzione con una petizione che in pochi giorni ha già raccolto oltre 300 firme. «Chiediamo al Comune di Lipari – scrivono i soci dell’associazione Noi di Panarea - di riconfermare il progetto dell’Eolian Service srl & partners di un impianto per la raccolta e la riduzione volumetrica dei rifiuti differenziati e il compostaggio da realizzarsi a Panarea in località Punta Palisi. Tale progetto, per cui sono stati stanziati 2.050.000, è stato approvato all’unanimità e dichiarato immediatamente esecutivo, dalla giunta il 10 agosto 2022. La comunità di Panarea chiede a gran voce che venga realizzato questo progetto. Firmate per risolvere il problema che affligge Panarea con la spazzatura».

Foto notiziarioelie.it