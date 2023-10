Piraino, ruba 10 bottiglie di superalcolici e li nasconde nel passeggino: denunciata

A Piraino i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato una 24enne romena per aver rubato da un supermercato del paese 10 bottiglie di superalcolici del valore di circa 250 euro nascondendole nel passeggino della figlioletta per poi uscire dal negozio dopo aver pagato qualeche articolo. A chiamare i carabinieri è stato il proprietario, accortosi del furto. La donna, che ha poi abbandonato il passeggino per poi fuggire a piedi e con la figlia in braccio in direzione della linea ferroviaria, è stata poi bloccata a Gioiosa Marea.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato e la donna è stata sottoposta all’obbligo di dimora a Catania.