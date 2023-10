Lipari, mareggiate per lo scirocco: invase dall'acqua la salita di San Giuseppe e la piazza di Marina Corta

Ondata di scirocco alle Eolie nella serata di ieri (30 ottobre). Le mareggiate hanno invaso a Lipari la salita di San Giuseppe fino alla Chiesa, a due passi dalla piazza della movida di Marina Corta.

I marosi hanno anche danneggiato le strutture esterne di alcuni locali.

Dal porticciolo in tempo utile sono andate via tutte le imbarcazioni da pesca e turistiche che ancora sono in servizio, tenuto conto del bel tempo che ancora si registra nelle sette isole, con una buona presenza di turisti. Ci sono soprattutto stranieri, in particolare a Stromboli, attratti dal cratere fumante e con scalate possibili fino a quota 400 metri.

Stamane al vento da sud si è anche aggiunto quello da ovest, ma rispetto a ieri sera è diminuita la potenza. I collegamenti sia con navi che con aliscafi sono regolari, ma per le isole di Stromboli-Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi i mezzi veloci viaggiano con riserva.

Foto notiziarioeolie.it