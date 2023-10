Truffa sull'acqua potabile alle Eolie, fra i 44 indagati il capo della Protezione civile regionale Cocina

Frode in contratti e truffa aggravata ai danni dello Stato, dal 2016 al 2021, nelle pubbliche forniture di acqua potabile destinata alle Eolie. L’inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, nella quale risultano indagate 44 persone e quale persona giuridica la società armatrice Marnavi Spa di Napoli e per le quali si sono concluse le indagini, ha consentito di scoprire - secondo l’accusa - che per sei lunghi anni, la società armatrice delle navi cisterne che rifornivano di acqua potabile sei delle sette Isole Eolie, faceva figurare sulla carta di rifornire le vasche che alimentano l’acquedotto delle sei isole di Lipari con quantitativi maggiori di acqua rispetto a quelli realmente forniti. E questo, sempre secondo la tesi della procura, con la complicità di amministratori locali, dirigenti e funzionari comunali e regionali e con la compiacenza di ditte locali. Il danno in termini economici, quantificato durante le indagini coordinate dal procuratore Giuseppe Verzera e dalla sostituta procuratrice Emanuela Scali, è di circa 555 mila euro. Lo scrive oggi nelle pagine di cronaca La Gazzetta del Sud. Le sei isole sono quelle amministrate dal Comune di Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli.

Tra i 44 indagati anche Salvatore Cocina, capo della Protezione civile regionale, l'ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni e l'ex vicesindaco Gaetano Orto. Coinvolti due gruppi: uno di napoletani collegati con la società armatrice e un altro di palermitani, che avrebbero consentito – grazie anche al ruolo di imprese eoliane che hanno operato in supporto al servizio di fornitura - di far conseguire maggiori profitti derivanti da maggiori approvvigionamenti d'acqua rispetto al cosiddetto piano di fabbisogno delle risorse idriche. A beneficiarne principalmente sarebbe stata la società armatrice Marnavi.

Le indagini della guardia di finanza si sono sviluppate attraverso le attività del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, Gruppo tutela spesa pubblica, Sezione accertamento danni erariali. Secondo l’accusa, il ministero della Difesa, che finanzia l’appalto per l’erogazione dell’acqua nelle isole che godono dello statuto speciale, pagava a sua insaputa per l’infedeltà di funzionari pubblici quantitativi d’acqua più elevati rispetto a quelli effettivamente consegnati. L’inchiesta avrebbe consentito di accertare che «la società armatrice Marnavi Spa, presieduta all’epoca dei fatti dall’armatore Domenico Ievoli, con artifici e raggiri avrebbe fatto apparire nella certificazione di consegne - ideologicamente false -, riportanti orari di inizio e o fine delle operazioni di scarico diversi dal vero, quantitativi d’acqua scaricati non compatibili e forniture in realtà non avvenute». In errore sarebbe stato indotto anche il Dipartimento regionale dell'Acqua e del rifiuti, in relazione alla finta corrispondenza tra i quantitativi complessivamente assegnati e quelli consegnati.

Gli indagati

Antonio Di Falco, residente a Napoli

L'ex sindaco di Lipari, Marco Giorgianni

L'ex vicesindaco di Lipari, Gaetano Orto

Mirko Bartolo Ficarra, di Lipari

Riccardo Casamento, di Lipari

Domenico Ievoli, di Napoli

Antonia Vittozzi, di Napoli

Carmelo Antonino Meduri, residente a Lipari

Antonino Granata, nato a Palermo e residente a Mistretta

Salvatore Anzà, nato a Patti e residente a Palermo

Rosario Di Prazza, nato a Cianciana e residente a Tusa

Gerlando Ginex, di Agrigento

Marcello Loria, di Palermo

Salvatore Cocina, capo della Protezione civile regionale

Paolo Rizzo, nato ad Agrigento e residente a Bagheria

Vincenzo Monterosso, di Palermo

Alessandro Vaccarini, nato a Roma e residente a Treviso

Maria Luisa Anelli, di Taranto

Mario Scintu, nato a Cagliari e residente a Roma

Giuseppe Iovino, di Trapani

Giuseppe Salone, di Marsala

Ignazio Marino, di Trapani

Gaetano Lucci, di Monte di Procida

Pietro Gianno, di Trapani

Bartolo Favorito, di Lipari

Alberto Francesco Di Pietra, nato a Marsala e residente a Mazara del Vallo

Antonio Salvatore Billante, di Trapani

Pasquale Barbera, di Mazara del Vallo

Tushara Tyron Gnanawardhana, nato nello Sri Lanka e residente a Treviso

Dario Letizia, di Lipari

Roberta Mandarano, di Lipari

Sami Ghallat, nato in Tunisia e residente a Lipari

Francesco Scaldati, nato a Palermo e residente a Filicudi

Bartolo Esposito, di Lipari

Alessandro Fonti, di Lipari

Nicola Capone, nato a Milano e residente a Lipari

Francesco Cannistrà, di Lipari

Giorgio La Greca, di Lipari

Natale Scaffidi, di Lipari

Tindaro Scaffidi, di Lipari

Davide Scaffidi, di Lipari

Maria Pia Musumeci, nata a Catania e residente a Giarre

Mauro Bellino, nato a Catania e residente a Lipari

Francesco Gerbasi, di Messina