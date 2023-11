Montalbano Elicona: famiglia si perde nel bosco, i soccorritori salvano 2 adulti e 3 bambini

Gita trasformata in disavventura per una famiglia che ieri pomeriggio si è smarrita durante una passeggiata nel bosco di Malabotta, a Montalbano Elicona, in provincia di Messina.

Il nucleo familiare, composto da due adulti e tre bambini, aveva deciso di trascorrere qualche ora nel bosco, noto per la sua bellezza e i tanti sentieri escursionistici, ma dalle ore 18 si erano perse le tracce. I 5 non riuscivano a tornare indietro e, con il sopraggiungere del buio, hanno temuto il peggio ai parenti. Sono riusciti, però, ad allertare i soccorsi.

Sul posto, i carabinieri e i volontari che hanno avviato le ricerche, rese difficili dal sopraggiungere della sera. Impegnati i militari della compagnia di Barcellona e della stazione di Montalbano, i vigili del fuoco di Moio Alcantara e Patti e gli agenti forestali che hanno lavorato in stretto coordinamento.

Dopo alcune ore, la famiglia è riuscita, dopo vari tentativi, a mettersi in contatto con i soccorritori e, attraverso l'invio della posizione, hanno perlustrato la zona. Alla fine, i soccorritori, grazie soprattutto alla conoscenza del territorio, nella notte, sono riusciti a raggiungere i 5, visibilmente stanchi e impauriti. Prestati i primi soccorsi, sono stati fatti salire sui mezzi e trasportati fino al punto da dove era iniziata la loro gita.