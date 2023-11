Eolie sferzate dal vento, collegamenti interrotti

Continua l'ondata di maltempo per il forte vento con le isole Eolie che da venerdì pomeriggio sono isolate. Dalla mattinata dello stesso giorno invece Alicudi e Filicudi non erano state raggiunte dai collegamenti.

Sulle sette isole soffiano raffiche di vento da ponente a 35 chilometri orari. Il mare è molto mosso con l’onda che ha raggiunto i 3 metri e mezzo d’altezza. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti di Milazzo e di Lipari. Nella rada di Marina Lunga si sono rifugiate la nave utilizzate per l’installazione dei cavi marini per la linea ultra veloce e due navi cisterna della Marnavi di Napoli.

Le raffiche di vento hanno danneggiato alcuni vigneti di Lipari e Salina, orti e anche alberi da frutta. Rinviata la partita di calcio in programma sabato pomeriggio tra il Lipari e la Pro Mende valevole per il campionato di Serie D di calcio a 5. A Milazzo sono bloccati numerosi isolani e anche turisti stranieri. Ed anche camions carichi di derrate alimentari. Le condizioni meteo marine non promettono nulla di buono anche per i prossimi giorni. Il tempo dovrebbe migliorare da martedì.

Foto notiziarioeolie.it