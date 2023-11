Maltempo, ripresi i collegamenti fra Lipari e Milazzo

Alle Eolie sono ripresi alcuni collegamenti con aliscafi e navi, ma la situazione resta a rischio nelle isole minori per il maltempo.

Ieri sera la nave Laurana della Siremar da Milazzo ha raggiunto Lipari. Oggi alle 7 è ripartita per la Città del Capo. Riprese anche alcune corse di aliscafi della Liberty Lines da e per la città mamertina. Filicudi e Alicudi in mattinata potrebbero essere raggiunte dalla nave con corsa straordinaria, visto che sono isolate da 48 ore. Il viaggio è con riserva.

Secondo il bollettino meteo giornaliero «le condizioni meteo marine dovrebbero peggiorare nel pomeriggio. Domani il vento perderà di intensità ma le onde saranno ancora alte, in particolare in mattinata, migliorando progressivamente in serata. La situazione potrebbe tornare alla normalità a partire da martedì».

Il meteo alle Eolie segnala: sereno, temperatura 17 gradi, umidità 72%, vento moderato sud-ovest 18 chilometri orari

