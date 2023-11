Moio Alcantara, smaltiva in un terreno i reflui della molitura delle olive: denunciato

I carabinieri hanno denunciato a Moio Alcantara, in provincia di Messina, un uomo di 43 anni per smaltimento illecito di acque reflue. I militari dell’Arma l’hanno sorpreso mentre sversava abusivamente e in maniera incontrollata, su un terreno di sua proprietà, diversi metri cubi di acque reflue derivanti dalla molitura delle olive, provenienti dal suo frantoio oleario, contenuti in un’autocisterna.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’autobotte, contenente il residuo delle acque non ancora sversate, e dell’area utilizzata per lo smaltimento. (A