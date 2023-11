Messina, turista investita da un'auto vicino al porto: trasportata in codice rosso all'ospedale

Incidente vicino al porto di Messina, ad avere la peggio è stata una turista. La donna era appena arrivata in città con la nave Riviera, quando è stata investita da una Fiat Cinquecento bianca in via Vittorio Emanuele.

La turista stava attraversando sulle strisce, ma la donna che era al volante del mezzo l'ha travolta, provocando un impatto violentissimo. La vittima ha battuto la testa sull'asfalto ed è subito stato lanciato l'allarme. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è arrivata un'ambulanza del 118. I sanitari hanno disposto l'immediato trasferimento in ospedale con codice rosso.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nella zona si sono verificati forti rallentamenti al traffico.