Due incidenti in poche ore sulla Messina-Catania: feriti e traffico bloccato

Altri due incidenti sulla Messina-Catania, l'autostrada A/18 in cui già ieri, domenica 19 novembre, si sono verificati due scontri che hanno fatto andare il traffico in tilt. Nel giro di poche ore sono rimasti coinvolti un tir e un'auto e, poco dopo, altri due mezzi. Il bilancio è di tre feriti che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Nel primo caso l'impatto è avvenuto tra gli svincoli di Boccetta e Messina centro. In attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata si sono formate lunghe code. La circolazione è tornata alla normalità dopo un'ora circa. Il secondo schianto si è invece verificato all'altezza del chilometro 71, nel tratto compreso tra Catania e Acireale: anche in questo caso, l'autostrada è rimasta bloccata.

A effettuare i rilievi è la polizia stradale che ricostruirà la dinamica. Domenica sono state cinque le persone rimaste ferite nel tratto autostradale tra Giarre e Acireale. Coinvolti due auto e un furgoncino nel primo impatto, altri tre veicoli nel secondo.