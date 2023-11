Circolazione ferroviaria interrotta tra Messina e Sant'Agata di Militello: problemi tecnici, bus sostitutivi

Ancora disagi per chi deve viaggiare in treno da Palermo a Messina. Questa mattina la circolazione ferroviaria tra Messina e Sant'Agata di Militello è rimasta bloccata per problemi tecnici. Disagi già per chi ha dovuto prendere il primo treno. Il personale ferroviario ha dirottato i passeggeri sui bus sostitutivi.

Trenitalia è già al lavoro per risolvere i problemi tecnici e ripristinare quanto prima la circolazione ferroviaria. Fino a quando la circolazione non sarà totalmente riaperta, chi deve spostarsi in treno dovrà prendere i bus sostitutivi.

Ieri la tratta era stata interessata da un altro problema. Il carrello di una motrice era uscito fuori dal binario a Pace del Mela, dove erano in corso lavori di manutenzione. L'incidente è avvenuto di mattina e non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti immediatamente gli operai delle Ferrovie dello Stato che hanno iniziato i lavori per riportare il carrello sul binario.

Il traffico è rimasto bloccato fino alla conclusione delle operazioni per il ripristino della linea.