Castroreale, reagisce ai rapinatori e viene ferito gravemente alla mano con un coltello

A Castroreale, piccolo comune della provincia di Messina, un uomo è rimasto ferito alla mano da una coltellata durante una rapina in casa, dove si trovava assieme alla compagna. I due malviventi, che sono entrati nell’appartamento a volto coperto, hanno portato via gioielli di poco valore. La vittima è stata prima trasportata all’ospedale Fogliani di Milazzo e poi, viste le gravi condizioni della mano, è stata trasferita a Palermo per la ricostruzione dei tendini. Grazie a testimonianze ed alle immagini di telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri della compagnia di Barcellona sarebbero ormai vicini all’identificazione dei due malviventi. Dopo aver sentito le due vittime, i militari hanno anche ricostruito la dinamica della rapina intorno alla quale non mancano tuttavia alcune perplessità da parte degli investigatori. Dietro la rapina potrebbero esserci infatti altri motivi.

I due malviventi con uno stratagemma sono riusciti ad entrare nell'abitazione della coppia, lui titolare di un bar nel centro peloritano, la compagna di origine tunisina, da tempo residente a Castroreale.

Sotto la minaccia di un grosso coltello hanno costretto la donna a consegnare dei gioielli. Forse per un tentativo di reazione del commerciante, uno dei due malviventi lo ha colpito con una coltellata alla mano destra. L'uomo è crollato per terra sanguinante, mentre i due sono fuggiti.