Raid vandalico a Filicudi: mozzate le mani alla statua della Madonnina

Gesto sacrilego a Filicudi. Alla statua della Madonnina sono state mozzate le mani. A segnalarlo è la professoressa Graziella Bonica, già presidente della circoscrizione.

«Non possiamo dire chi sia stato - dice Graziella Bonica riferendosi alle indagini in corso - ma resta un gesto sacrilego che offende la sensibilità e la cristianità di quest'isola. Segnali che "scuotono" nel profondo. Quella che per molte altre religioni resta una statua, per noi, è un simbolo forte di fede. A questo "simbolo" abbiamo affidato, dai tempi del compianto padre Pino Raffaele, tante preghiere e tante suppliche. E questo sfregio ci ferisce in modo inatteso».

Foto notiziarioeolie.it