Santa Teresa Riva, un ponteggio si stacca dal prospetto e crolla in strada: nessun ferito

Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Santa Teresa Riva, nel Messinese. Intorno alle 5,30, quando nella zona imperversava un forte vento, è crollato un ponteggio edile che era installato sul prospetto di un edificio in costruzione sulla via Francesco Crispi, la strada statale 114, nel quartiere Portosalvo.

Un forte boato ha svegliato gli abitanti che hanno visto gran parte dell'impalcatura metallica ancora ancorata e la parte superiore caduta per strada. L'impalcatura crollata ha occupato l’intera carreggiata. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto e pedoni e nessun mezzo era posteggiato sotto al palazzo. Nessuno è rimasto ferito.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale. La strada è stata chiusa e le vetture in transito sono state fatte deviare, deviando il percorso all’interno dell'area di rifornimento di carburanti. Oggi si procederà alla rimozione dell'impalcatura e dei detriti e alla messa in sicurezza della zona.