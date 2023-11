Una ruspa a Lipari per rimuovere il fango, ripresi i collegamenti marittimi

Dopo la tempesta di vento di ieri (23 novembre) sono ripresi i collegamenti da e per le Eolie. Da Milazzo viaggiano gli aliscafi della Liberty Lines e le navi della Siremar. I collegamenti sono regolari per Vulcano, Lipari e Salina, mentre i mezzi veloci viaggiano con riserva per le isole minori.

Nel frattempo è iniziata la bonifica del territorio poiché le mareggiate hanno riversato terriccio, ciottoli e sabbia nelle strade e nelle piazze. Tra le più colpite Marina Lunga, Marina Corta, Tenente Mariano Amendola, Canneto ed Acquacalda che hanno avuto anche problemi nella circolazione per l’allagamento delle strade. Così come anche nelle strutture portuali.

A Canneto nella spiaggia si è dovuta anche utilizzare la ruspa per eliminare il laghetto che si era formato nella Marina Garibaldi. Altro intervento a Calandra per bonificare la strada dall’invasione di terriccio pomicifero. Disagi anche nelle isole minori.

Foto notiziarioeolie.it