Eolie flagellate dal vento, le mareggiate invadono Canneto

Le Eolie flagellate dal vento e dalle mareggiate. Da due giorni niente collegamenti. Il vento ha raggiunto i 60 chilometri orari. La strada di Canneto è invasa dai marosi e si è dovuta chiudere al traffico di auto e moto. L’alternativa è la via Cesare Battisti. Il vento ha spazzato tettoie. All’inizio della strada che conduce nel borgo di Lami sono volate in strada alcune tettoie di notevoli dimensioni, per fortuna senza colpire nessuno.

Il traffico è rimasto bloccato per circa trenta minuti. Per liberare la carreggiata c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri. E Franco Aiello, volontario dei carabinieri, si è improvvisato vigile urbano.

La tempesta di vento è ulteriormente aumentata nella tarda mattinata di ieri. Poco prima avevano viaggiato aliscafi e navi per le isole principali (Lipari, Salina e Vulcano) da e per Milazzo. Per le isole minori il periodo invernale è sempre più un calvario. E un giorno sì e uno no restano prive di collegamenti. Il mare stavolta ha raggiunto anche i quattro metri d’altezza. È molto mosso, forza 5-6. Aliscafi e navi sono fermi nei porti. In rada a Lipari la nave cisterna della Marnavi e in banchina il traghetto dei rifiuti. E la stagione invernale è solo all’inizio.

Foto notiziarioeolie.it